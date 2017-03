'Noord-Korea hoeft niet te vrezen voor maatregelen VS'

Die boodschap had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson vandaag in Tokio. De afgelopen twintig jaar hebben de diplomatieke pogingen om Noord-Korea te overtuigen te stoppen met ontwikkeling van zijn nucleaire wapens gefaald, constateert hij. ,,Maar wij willen slechts vrede met Noord-Korea. Wij vragen de Noord-Koreanen dan ook te stoppen met proeven met nucleaire wapens en andere provocaties."



Tillerson is bezig aan zijn eerste rondreis door Azië sinds hij als bewindsman aantrad. De kwestie Noord-Korea is een belangrijk onderwerp. China stelde onlangs een compromis voor: Noord-Korea stopt met zijn raketprogramma's en in ruil houden de Amerikanen en Zuid-Koreanen geen gezamenlijke militaire oefeningen meer.



Tillerson brengt het item ongetwijfeld aan de orde wanneer hij komend weekeinde naar Peking reist.