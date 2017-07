Noord-Korea lanceert succesvol langeafstandsraket

Noord-Korea heeft vannacht een zeer krachtige ballistische raket afgevuurd. De lancering werd bekend gemaakt op de Noord-Koreaanse staatstelevisie. De raket landde in de zee, in Japanse wateren. De raket zou een afstand van bijna 1.000 kilometer hebben afgelegd, wat voor het land verder is dan ooit tevoren.