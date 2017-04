Noord-Korea: Nucleaire testen stoppen niet als VS agressief blijft

Wanneer de langverwachte zesde nucleaire test plaats gaat vinden, wilde overheidsambtenaar Sok Chol Won niet vertellen. Wel zei hij dat die datum niet beïnvloed wordt door gebeurtenissen buiten het land. Sok is de directeur van het Noord-Koreaanse Instituut voor Mensenrechten bij de Koreaanse Academy of Social Sciences. Hij had van de overheid echter toestemming gekregen om te reageren op de strijdmacht van het land.



,,De test is een belangrijk onderdeel van onze doelstelling om onze nucleaire strijdmacht te verstevigen. Zolang Amerika blijft doorgaan met haar vijandige en agressieve daden, stoppen we nooit met onze nucleaire en rakettesten'', voegde Sok toe.