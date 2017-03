Noord-Korea over Trump: Hij lijkt op Obama

Ouders peuter (2) die broer neerschoot aangeklaagd voor moord

22 maart De ouders van de tweejarige peuter die zijn negenjarige broertje doodschoot in Phoenix worden aangeklaagd voor moord. De politie vond bewijs dat er bloed was opgeruimd in het huis, blijkt uit documenten van de rechtbank die vandaag zijn vrijgegeven.