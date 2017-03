Noord-Korea vreest Amerikaanse strafmaatregelen niet

Ouders piloot Germanwings: Andreas niet schuldig aan crash

0:19 De vader van Germanwingspiloot Andreas Lubitz heeft zich de woede op de hals gehaald van nabestaanden. Günter Lubitz claimt dat zijn zoon niet verantwoordelijk is voor de vliegramp die twee jaar geleden aan 150 mensen het leven kostte. Zijn uitspraak is opmerkelijk aangezien het tegendeel is bewezen.