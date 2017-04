Noord-Korea vuurde opnieuw een raket af

Het ging volgens het Amerikaanse leger om een middellangeafstandsraket van het type KN-15 waarmee Noord-Korea in februari voor het eerst experimenteerde. De raket werd omstreeks 6.42 uur lokale tijd afgevuurd vanaf de oostelijke stad Sinpo en kwam na een zestigtal kilometer in de zee.



De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei na de test in februari dat de raket het land in staat stelt een nucleaire aanval te openen op de VS en Zuid-Korea.