Noord-Korea zet vraagtekens bij gebruik zenuwgas bij moord Kim Jong-nam

Kim Jong-nam werd op 13 februari om het leven gebracht op de luchthaven van Kuala Lumpur. Twee vrouwen, een van Indonesische en de ander van Vietnamese afkomst, zijn vandaag formeel aangeklaagd in verband met zijn overlijden, meldt de Maleisische procureur-generaal. Zij zouden zenuwgas in zijn gezicht hebben gespoten, waarna hij enkele minuten later overleed. Het duo werd enkele dagen na de moord aangehouden.



Vandaag kwamen zij onder zware politiebewaking aan bij de rechtbank in Maleisië en vertrokken ze met een kogelvrij vest. Als ze schuldig worden bevonden, kunnen ze de doodstraf krijgen. In de rechtbank zeiden ze niets over hun mogelijke betrokkenheid.



Beiden zeiden eerder dat ze dachten dat het om een grap ging. De 25-jarige Siti Aisyah uit Indonesië gaf aan omgerekend ruim 85 euro te hebben gekregen om babyolie in zijn gezicht te smeren. De 28-jarige Doan Thi Huong uit Vietnam en Aisyah zouden allebei niet hebben geweten dat ze hem vergiftigden. De Maleisische autoriteiten hebben nog enkele verdachten in beeld, onder meer een persoon van de Noord-Koreaanse ambassade in Kuala Lumpur en een medewerker van een Noord-Koreaanse luchtvaartmaatschappij.