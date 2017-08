Noorse grap met boerkafoto loopt compleet uit de hand

Johan Slattavik was degene die afgelopen weekend de opmerkelijke foto op de site postte en hij schreef daarbij de tekst: Wat denken mensen hiervan? Hij deed dit op de pagina van 'Fedrelandet viktigst', zoveel als vaderland eerst. Voor veel leden van de groep liet de foto precies zien 'waar het misgaat' in Noorwegen, schreven een aantal. Daarmee doelend op de recente instroom van moslimmigranten in het Scandinavische land. ,,Het ziet er heel eng uit, het moet verboden worden'', schreef een verontruste lezer. Een ander postte dat 'je nooit kan weten wie er onder zit. Het kan een terrorist met wapens zijn'. Anderen noemden de foto 'beangstigend' en 'tragisch'. Veel leden deelden de foto, die overigens al eerder door een Duitse Twitteraar werd gebruikt, om de ban op boerka's , waar de rechtse Noorse regering voor ijvert, kracht bij te zetten. Ook in Nederland is er een boerkaverbod op sommige plekken. In Duitsland mogen ambtenaren geen boerka dragen.

Nieuwsgierig

Maar wie wat beter naar de foto kijkt, ziet dat er helemaal geen vrouwen met boerka's zitten. Sterker nog: er zit helemaal niemand. Het zijn lege stoelen in een Noorse bus. Slattavik, die de foto postte, had het plaatje voor de grap op de besloten facebookpagina gezet. ,,Ik verveelde me en had zin in een grapje'', vertelt hij aan The Washington Post. De journalist was nieuwsgierig naar de mening van mensen. ,,Ik was geschokt om te zien hoeveel mensen er op reageerden. Maar ik heb er uiteindelijk veel lol om gehad.''



De foto ging uiteindelijk viraal doordat een andere Noor besloot een screenshot te plaatsen op zijn eigen facebookpagina. Hij schreef daarbij: 'Wat er gebeurt als een foto van een aantal lege busstoelen op een afschuwelijke facebookgroep wordt geplaatst en iedereen denkt dat het ze een stel boerka's zien'. Daarbij plaatste Berger twee gegeneerde emoticons. ,,Ik heb dit plaatje gedeeld om te laten zien wat er in de donkere hoekjes van het internet gaande is'', reageert Berger.



Beide mannen hebben naast positieve reacties ook een aantal bedreigingen ontvangen. Niets om zich om druk te maken, aldus Slattavik.