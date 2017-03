‘Noten en bladeren, meer is er niet’

Giro 555Nederland trekt zich het lot van Afrika aan. De inzamelingsactie op Giro 555 tegen hongersnood komt op toeren. Woordvoerder Rik Goverde van Save the Children documenteert mede voor Giro 555 de behoeften in Zuid-Soedan.

In Zuid-Soedan, in Nigeria en landen in de Hoorn van Afrika zijn de bewoners wel wat plagen gewend. Maar nu lijkt het alsof alles tegelijk is gekomen. Een wijde regio lijdt zwaar onder een dodelijke mix van oorlog, stammenstrijd, droogte, en klimaatverandering. Het goede nieuws is dat de aandacht in de wereld en ook in Nederland voor de problemen groeit. Niet alleen staat Giro 555 open, op 29 maart wordt een nationale actie op radio en tv uitgezonden. Ook tal van scholen, verenigingen, sportbonden en particulieren zijn inmiddels bezig met diverse hulpinitiatieven.

Volledig scherm De markt in Kapoeta North,. © Rik Goverde

Acture ondervoeding

In Kaopoeta, in de staat Oostelijk Equatoria, is de dreiging van acute ondervoeding het grootste probleem, zegt Rik Goverde van de Nederlandse tak van hulporganisatie Save the Children over de telefoon.

,,We zijn net bij een dorp geweest. Vrouwen daar slaan de noten uit de bomen. Die vallen op de grond, die koken ze en eten ze. Dat doen ze normaal ook wel maar dan is er altijd iets anders te eten. Dat is er nu niet. Het hele dorp leeft op de noten en bladeren die ze nog vinden. Er komt heel weinig voedsel het gebied in. De enige toevoerweg is nu afgesloten vanwege de oorlog verderop. Ook dit gebied komt zo steeds dichter bij de honger.”

Het hele wrange is dat de NGO's niet iedereen kunnen helpen. Kinderen die tegen ondervoeding aanzaten moesten bij de kliniek worden weggestuurd, zonder hulp. ,,Omdat we simpelweg niet genoeg spullen hebben", zegt Goverde. ,,Als het geld uitblijft, kun je maar een beperkt aantal mensen helpen. Alleen de ergste gevallen kunnen we nu helpen. In die kliniek worden normaliter kinderen ingeënt tegen mazelen en worden ze gewogen. Nu krijgen ze leertjes om de arm. Groen, geel of rood. Als ze rood hebben zijn ze ondervoed. Dan geven we ze speciale voeding, pumping up- voeding zoals dat heet, zodat ze aan kunnen sterken. Dan worden ze minder snel ziek. Maar er waren nog maar een paar dozen van die voeding.”

Een van de moeders werd boos op de hulpverleners. Ze kreeg voor haar ondervoede kind wél te eten en voor haar andere kinderen die ook honger hadden maar klinisch nog niet ondervoed waren niet. ,,Omdat het geen spoedgevallen waren. Dat is zo moeilijk uit te leggen aan een vrouw die gewoon erg bezorgd is om al haar kinderen", aldus Goverde.

Gortdroog

Iedereen die hij spreekt vertelt over de mislukte oogsten, het uitblijven van voldoende regen. ,,Het is hier gortdroog en verzengend heet. Sommigen hebben nog hun vee. Als ze dat slachten is alles weg. Dat is geen oplossing. Er is officieel nog geen hongersnood. In buurstaten wel. Maar als het zo doorgaat komt die hongersnood hier ook. Dat is de reden dat we met Giro 555 aan de bel trekken. Laten we op tijd zijn en voorkomen dat de ramp groter wordt.”

Kaopoeta is rustig. Buiten het gebied heerst wel een burgeroorlog in Zuid-Soedan wat elk initiatief bemoeilijkt. Goverde merkt aan alles de behoefte aan hulp. ,,Dit gaat puur om noodhulp. Natuurlijk zijn hier problemen. Dit is een land dat maar pas onafhankelijk is en opgebouwd moet worden. Wij helpen mensen economisch weerbaarder te maken met landbouw, we helpen mensen opleiden voor de klinieken maar dat kost heel veel tijd. Die tijd is er nu niet. Daarom is nu de noodhulp nodig. Voedsel, water medicijnen. Dat is de prioriteit. Maar uiteindelijk is de oplossing het stoppen van de oorlog, daar gaan wij niet over.”

Volledig scherm Bij een kliniekje worden kinderen gemonitord (wegen, lengte meten). Rood betekent ondervoed. Ondervoede kinderen krijgen plumpy'nut (voedingsrijke pasta) om aan te sterken, en alle kinderen die het nodig hebben worden gevaccineerd. © Rik Goverde

Op weg naar de kliniek reed hij langs een gortdroge rivierbedding. ,,Mensen graven daar soms naar water. In een rivierbedding. Je ziet mensen over de wegen lopen in het stof, in de droogte. Sommige vrouwen gaan takkenbossen halen om van het geld dat ze ervoor krijgen eten te kopen. Op de markt zag ik alleen maar bladeren en olie. Eén rijtje uien, meer werd er niet aangeboden.”