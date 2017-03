O.J. Simpson mogelijk in oktober op vrije voeten

O.J. Simpson komt mogelijk later dit jaar op vrije voeten. Dan moet een hoorzitting over de voorwaarden voor de invrijheidstelling van de voormalige footballspeler goed verlopen, schrijft CNN . Die hoorzitting vindt naar alle waarschijnlijkheid in juli plaats.

Simpson zit momenteel een straf uit van 33 jaar uit vanwege de rol die hij speelde bij een gewapende overval in een hotel in Las Vegas. In 2008 werd hij schuldig bevonden aan ontvoering, vuurwapengebruik en mishandeling. Voor een aantal van deze aanklachten heeft hij al toestemming gekregen voor voorlopige invrijheidstelling, maar die moet hij ook nog voor de rest krijgen. Dat kan pas vanaf dit jaar, nu hij negen jaar van zijn straf heeft uitgezeten.

Mocht Simpson, die ook bekend staat als The Juice, vrijgelaten worden, dan kan hij op 1 oktober de gevangenis al verlaten. Bij de hoorzitting wordt onder meer gekeken naar zijn score als gevaar voor de samenleving. Een score tussen de nul en de vijf laat zien dan het risico vrij klein is. Simpson kreeg in 2013 een score van drie punten en sindsdien is er weinig veranderd. De kans is dus groot dat hij in juli eenzelfde soort beoordeling krijgt.

In deze beoordeling speelt onder meer de leeftijd van Simpson mee. In juli wordt hij zeventig, waardoor de kans dat hij nogmaals de fout in gaat als klein beschouwd wordt. Daarnaast heeft hij goed gedrag vertoond in de gevangenis. Een veroordeling uit 2007 werkt echter wel tegen hem, evenals zijn geschiedenis met onder meer mishandeling.

Nicole Brown

Volledig scherm Nicole Brown, de ex-vrouw van O.J. Simpson. © REUTER O.J. Simpson kwam in 1994 wereldwijd in het nieuws nadat zijn ex-vrouw Nicole Brown en een vriend van haar, Ronald Goldman, dood werden aangetroffen bij het huis van Brown. Al snel werd Simpson de hoofdverdachte van de moord en een jaar later moest de voormalige atleet zich voor de rechtbank verantwoorden. Hij werd vrijgesproken. Over het proces werd vorig jaar de serie American Crime Story: The O.J. Simpson Trial met onder meer Cuba Gooding, John Travolta en David Schwimmer uitgezonden.



Tijdens een civielrechtelijke zaak drie jaar later werd hij echter wel schuldig bevonden aan moord. Daardoor moest hij een schadevergoeding van 33,5 miljoen dollar betalen. Tot de dag van vandaag ontkent Simpson zijn betrokkenheid bij de zaak.