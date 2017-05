Obama spreekt steun uit voor Macron

Buckingham Palace: veel drukte om niets

11:23 Was de hertog van Edinburgh, prins Philip (95), heengegaan? Had de Queen (91) zelf haar laatste adem uitgeblazen? Of zou het staatshoofd terugtreden voor kroonprins Charles (68) die - na decennia wachten - dan eindelijk de scepter mag zwaaien? Alles leek even mogelijk vanochtend, na berichten over spoedberaad op Buckingham Palace.