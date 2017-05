Obama vroeg vrouw van Nederlandse afkomst tweemaal ten huwelijk

Het tweede aanzoek kwam op het moment dat Barack naar Harvard ging en Jager op haar beurt op het punt stond om voor haar studie naar Zuid-Korea te vertrekken. De relatie zat op dat moment al in het slop. Na het eerste aanzoek was Barack zich veel bewuster geworden van zijn politieke ambities en zijn identiteit als zwarte Amerikaan. Inmiddels was hij er zich ook pijnlijk van bewust dat hij zijn kansen op een politieke carrière aanzienlijk verkleinde door met een blanke vrouw te trouwen.



Jager had dan ook het gevoel dat het tweede aanzoek meer een wanhopige poging was om hen bij elkaar te houden op een moment dat ze beiden al wisten dat ze het samen niet zouden gaan redden. Ze wees het dan ook af en vertrok naar Seoul.



Toch bleef het verbroken stel contact houden, zelfs nadat zijn toekomstige vrouw Michelle in beeld kwam. Barack en Michelle ontmoetten elkaar op Harvard. Maar toen ook Jager naar Harvard kwam, bleek haar oude liefde niet trouw, vertelt ze in het boek. ,,Ik voelde me daar wel altijd slecht over", laat ze meer dan twee decennia later optekenen. Na het huwelijk van de Obama's hadden de twee nog af en toe per brief of telefoon contact.