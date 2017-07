Obamacare overleeft Amerikaanse Senaat

Trumps com­mu­ni­ca­tie­chef scheldt Witte Huis-collega’s de huid vol

4:44 Het nieuwe hoofd van de communicatieafdeling in het Witte Huis heeft in één dag twee prominente medewerkers van de Amerikaanse president volledig afgebrand. Anthony Scaramucci schold donderdag in verschillende interviews zijn collega’s uit in ongekend grove taal.