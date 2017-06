Obsceen Facebook-gesprek kost tien studenten plaats op Harvard

Slachtoffer aanslag Londen krijgt cadeau met fikse dosis Britse humor

15:47 Als er één ding onaangetast blijft na de terreuraanslagen van de afgelopen maanden in Engeland, is het wel de onderkoelde Britse humor. Roy Larner (47) raakte zaterdagavond gewond bij de aanslag in Londen, zijn vrienden geven hem nu op zijn ziekbed advies voor de volgende keer.