Oesters uit de muur in Frankrijk

Oesterboer Tony Berthelot was een van de eersten die met de automatiek voor het luxueuze schaaldier kwam. Hij heeft in Ile de Ré, ter hoogte van Rochelle, een vaste clientèle opgebouwd. ,,Nu kun je midden in de nacht, als je enorme trek hebt in een oester, langskomen. En het beste is: ze zijn heel erg vers'', vertelt oesterfanaat Christel Petinon (45) aan persbureau Reuters.