Officier van justitie weigert bloedmonster buschauffeur Sierre te geven

Olivier Elsig, officier van justitie bij het kantongerecht in Wallis, leidde het onderzoek naar de busramp in Sierre. Daarbij kwamen vijf jaar geleden 28 mensen om, 22 kinderen en zes volwassenen. Nederland wil graag een bloedmonster van de chauffeur, om DNA-onderzoek te doen. Elsig is niet van plan om bloedmonsters van de omgekomen buschauffeur beschikbaar te stellen voor nader DNA-onderzoek, zegt hij in een interview met het AD.

Is de oorzaak van het ongeluk ooit vastgesteld?

,,Ik heb destijds in de procedure en bij het afsluiten van de zaak gezegd dat we verschillende hypotheses hadden over het ongeluk dat werd veroorzaakt door de chauffeur. Er konden verschillende dingen zijn gebeurd. Een moment van onoplettendheid, hij kon onwel zijn geworden, een medisch probleem. Theoretisch had het ook een bewuste daad kunnen zijn. Dat is niet uitgesloten. Op basis van het dossier hebben we gezegd dat je geen conclusie kan trekken over de oorzaak. Meer hebben we niet gezegd. Het zou ook oneerlijk zijn om een conclusie te trekken.''

De Nederlandse regering wil u om een bloedmonster van de chauffeur vragen.

,,Ik heb gelezen dat er een verzoek zou zijn gedaan door de Nederlandse ambassade in Zwitserland. Bij mijn weten hebben ze alleen geïnformeerd naar de procedure. Ze hebben mij gevraagd wat ze moeten doen om een bloedmonster te krijgen. Dat is alles. Ik heb ze de procedure uitgelegd en gezegd dat ze contact moeten opnemen met de families.

,,Van begin af aan heb ik de families gezegd dat ze informatie kunnen krijgen via de Belgische en Nederlandse ministeries en Slachtofferhulp. Juist omdat het voor particulieren moeilijk is zo’n verzoek in te dienen bij een buitenlandse aanklager. We zijn altijd relatief soepel daarin geweest. Als slachtoffers wat willen weten, kunnen ze me dat vragen.

,,Ik lees ook dat sommige nabestaanden op basis van het bloedmonster willen vaststellen of de chauffeur misschien suïcidale neigingen had. Dat is een wetenschappelijke hypothese die heel twijfelachtig is. Maar toch zouden ze dat willen onderzoeken. Maar ik heb geen formeel verzoek van de nabestaanden gehad.''

De Belgische minister van Justitie zegt dat de bloedmonsters zijn vernietigd.

,,Ik weet niet hoe hij dat kan weten. Hij heeft naar mijn weten geen toegang tot het dossier. Ik ga niet reageren op zijn uitspraken uit respect voor de nabestaanden. Die informatie delen we alleen met betrokkenen. Als ze mij hierop aanspreken, zal ik ze antwoorden.''

Als de Belgische minister nu zegt dat de bloedmonsters zijn vernietigd, hoeven ze er toch ook niet meer om te vragen?

,,Ik weet het antwoord. Ik ga op deze manier niet communiceren over gevoelige onderdelen van het dossier. We geven nooit informatie over medische zaken en bloedmonsters.''

Maar Nederland gaat er nu wel om vragen.

,,Dat kan Nederland doen. Als ze het me vragen, zal ik weigeren het te geven. Alleen betrokken families kunnen een verzoek indienen, regeringen niet.''

Zou u een dergelijk verzoek van nabestaanden inwilligen?

,,Dat is een andere vraag. Als er een verzoek komt, zal ik zien hoe ik beslis. Het probleem is dat ik een procedure afhandel volgens het strafrecht. Degene tegen wie de procedure is gericht, is dood. Vervolgens valt het in het Zwitserse recht niet meer onder de aanklager om onderzoek te doen. Het federale hof van Zwitserland heeft besloten dat het onderzoek is afgerond en dat is vastgesteld dat de chauffeur de oorzaak van het ongeluk is. Omdat de chauffeur dood is, eindigt de procedure.''

Is het bloed van de chauffeur wel onderzocht?

,,Ja natuurlijk.Om te weten of er alcohol in het bloed zat of dat er medicijnen zijn geslikt. Maar niet voor DNA onderzoek. Dat is niet toegestaan volgens de Zwitserse wet. Het enige wat we kunnen doen, is kijken of iemand het zelfde DNA heeft als een familielid wordt gezocht. Voor andere toepassingen is het niet toegestaan.''

Snapt u dat de nabestaanden om bloedmonsters vragen?