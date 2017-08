Olieraffinaderijen bij Texas stilgelegd

Harvey raakte ook de olie- en gasindustrie in en rond de Golf van Mexico flink. Het personeel van meer dan honderd productieplatforms werd geëvacueerd en de helft van de boorinstallaties stilgelegd. De aanvoer van ruwe olie verminderde daardoor met ongeveer een kwart, ofwel zo'n 430.000 vaten per dag. Automobilisten wilden in Texas juist extra tanken en zagen de prijzen de afgelopen dagen stijgen. Toen Harvey vrijdagavond aan land kwam was het de zwaarste orkaan in de Verenigde Staten in jaren.



Cruisemaatschappij Carnival zegt dat duizenden vakantiegangers vast zitten op drie schepen. De cruiseschepen kunnen niet aanleggen in Galveston, omdat daar de haven is gesloten vanwege de storm. Twee cruiseschepen zullen naar New Orleans varen om extra voorraden in te slaan, een derde blijft langer in Mexico om de storm af te wachten.