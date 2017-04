Olifantenkalf maakt onvoorstelbaar herstel nadat ze bijna is ontslurfd

De pijn moet afschuwelijk zijn geweest, vermoeden de medewerkers van Sheldrick Wildlife Trust, het olifantenweeshuis waar kleine Eneshka nu woont. ,,Ze was met haar slurf vast komen te zitten in zo'n strikval van stropers", legt een medewerker van de opvang in Nairobi uit. ,,Ze gebruiken dat vooral om kleine dieren mee te vangen, maar we vermoeden dat Eneshka uit nieuwsgierigheid haar slurfje er instak.''



Het dier kwam direct vast te zitten. Ze moet heel hard getrokken hebben om los te komen. Hierbij kwam de lus steeds strakker om haar slurf, waardoor het voor olifanten zo belangrijke lichaamsdeel bijna werd afgesneden. ,,Ze heeft de val kapot getrokken en is daarna weer naar haar kudde teruggegaan. De lus zat nog om haar slurf toen de rangers van Maasai Mara haar voor het eerst zagen.''



Het ingevlogen medische team had drie keuzes. Of ze lieten Eneshka achter bij haar familie om te sterven aan de infecties die al optraden, of ze amputeerden de slurf en als laatste mogelijkheid kon geprobeerd worden om de slurf op te lappen. Daarvoor moest ze wel met een vliegtuig naar Nairobi worden gevlogen. De keuze viel op de laatste optie en het olifantenjong werd gescheiden van haar familie en verdoofd. ,,Dit is niet een keuze die we makkelijk maakten", legt een woordvoerder van de Keniaanse stichting uit. ,,Een jong weghalen bij haar familie is heel ingrijpend. Maar er was eigenlijk geen andere mogelijkheid. Anders zou Eneshka sterven."