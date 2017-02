Omstreden moskeevereniging waar aanslagpleger kwam verboden in Berlijn

De politie doorzocht vanochtend om zes uur 24 huizen en bedrijven in Berlijn. Daarbij werden maar liefst 460 mensen ingezet. De gebedsruimte was een ontmoetingsplek voor islamisten die bereid waren geweld te gebruiken, stelt de politie. De beheerders sloten uit eigen beweging de moskee al een week geleden. Fussilet heeft inmiddels ook de huur van het pand opgezegd.

Geld voor aanslagen

In de moskee is volgens de autoriteiten in het verleden onder meer geld ingezameld voor aanslagen in Syrië. Tijdens onderwijs aan moslims in het gebedshuis werden jongeren geronseld voor de gewapende strijd van de terreurorganisatie Islamitische Staat.