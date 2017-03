Omstreden slachthuis wil uitbreiden: 'Dit goedkeuren zou absurd zijn'

Cycloon Debbie in Australië neemt af in kracht

8:15 De cycloon Debbie is aan land gekomen voor de kust van Queensland in het noordoosten van Australië. Bijna vijftigduizend huizen zitten zonder stroom. Er is inmiddels een zwaargewonde gevallen door een instortende muur. De kracht van de cycloon is wel iets afgenomen tot een categorie drie, maar er worden nog steeds windsnelheden tot 220 kilometer per uur verwacht.