Ondanks 1100 tips nog geen spoor van leraar met ontvoerd meisje (15)

Even was er hoop dat het tweetal gesignaleerd was bij een pompstation in Collierville (Tennessee), zo’n 17 kilometer van de plek waar Elizabeth voor het laatst gezien is. Na uitvoerig onderzoek bleek het niet te kloppen. Opnieuw geen spoor van de twee. Inmiddels is het 15-jarige meisje al 18 dagen vermist en is zij naar alle waarschijnlijkheid ontvoerd door haar voormalige schoolleraar Tad Cummins.



Over de aard van hun relatie bestaat onduidelijk. De twee werden ooit zoenend in een klaslokaal gesignaleerd, waarna het congé van Cummins niet veel later volgde. Volgens rechercheurs gaat het echter niet om een liefdesdrama waarbij de twee gezamenlijk besloten weg te lopen, maar om een nauwkeurig geplande ontvoering.