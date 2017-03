Ondanks woede behoudt 'Rotterdam-school' in Turkije zijn naam

De Rotterdam-school staat bekend als de beste basisschool in de stad en de best geoutilleerde in de omgeving. De school heeft als enige een gymzaal en een praktijklokaal natuurkunde.



Op prikborden bij de hoofdingang hangen talloze krantenknipsels over de school. Ook over het bezoek aan basisschool De Klaver in Rotterdam in 2011.



Op een van de muren op de speelplaats zijn nog verweerde Nederlandse beelden - klomp, windmolen, klavertjevier – te zien op muurschilderingen die Rotterdamse kinderen daar in 2002 maakten. Hun namen zijn nog goed leesbaar: Eijke, Rik, Amine, Lümeya, Enes, Ahmed, Okinta, Benno en Yusuf.



De 695 kinderen van deze basisschool krijgen ook les in de ontstaansgeschiedenis van de school en antwoord op de vraag waarom die zo’n vreemde buitenlandse naam heeft. Met Rotterdam en met degenen die betrokken waren bij de bouw is nog steeds contact. In 2010 hielp Rotterdam met de reparatie van een deel van het dak.