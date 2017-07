Onderhandelingen over hereniging Cyprus mislukt

Massale moordpartij in gevangenis Mexico: 28 doden

2:07 Zeker 28 gedetineerden zijn donderdagochtend (lokale tijd) omgekomen bij onlusten in een Mexicaanse gevangenis. Gevangenen gingen elkaar te lijf in de instelling in Acapulco, de grootste stad in de zuidwestelijk gelegen staat Guerrero. Daarbij raakten ook meerdere mensen gewond, aldus een veiligheidsfunctionaris.