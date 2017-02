Onderzoek naar geweldsvideo soldaten Congo

Weer skiërs in Alpen omgekomen

11:53 Weer zijn drie wintersporters omgekomen. Drie Italianen keerden gisteren niet terug van een excursie in de Alpen in het grensgebied van Italië en Frankrijk. Een zoektocht door reddingwerkers leverde zaterdagochtend de lijken op van de gids en het echtpaar dat hij begeleidde in de buurt van het Italiaanse plaatsje Cesana.