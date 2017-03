Onderzoek naar seksistische chatgroep politie Antwerpen

Man uit Londen verdacht van moord op eenjarig jongetje

19 maart De politie in Londen heeft een man gearresteerd die verdacht wordt van de moord op een eenjarig jongetje en poging tot moord op een even oud meisje. De twee baby's werden zaterdag zwaargewond aangetroffen in een huis in Finsbury Park in het noorden van de Britse hoofdstad.