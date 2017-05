Onrust in Noord-Marokko: twintig arrestaties

De onlusten begonnen vrijdagavond toen de politie een zoekactie begon naar de activist Nasser Zefzafi die het vrijdaggebed in de lokale moskee had verstoord. Hij is de leider van een protestbeweging die zich tegen de corruptie van de staat en de onderdrukking van de bevolking keert.

,,We kunnen geen stap zetten, de politie is overal", verklaarde een militant telefonisch tegenover het Franse persbureau. Volgens hem vond in een ander deel van de stad hetzelfde scenario plaats tijdens een betoging met minder demonstranten.

In de buurstad Imzouren op zo'n 18 kilometer van Al Hoceima uitten honderden betogers ook op vreedzame wijze hun onvrede over de leefomstandigheden in de Rifstreek. 'Solidariteitsacties' waren er ook in de ruim 100 kilometer oostelijker gelegen stad Nador en zelfs in Tanger in het uiterste noordwesten van Marokko, Casablanca en in de hoofdstad Rabat. In laatstgenoemde stad namen volgens een betoger zo'n 300 personen deel aan een betoging.