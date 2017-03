Ontslag dreigt voor Elmo en Pino door bezuinigingen Trump

Een filmpje waarin een fictief ontslaggesprek wordt gevoerd met Elmo is een hit in de VS. ,,Waar moet Elmo dan heen? Elmo’s enige talent is Elmo zijn,” reageert de pop. De makers protesteren met de video tegen bezuinigingen die de regering Trump wil doorvoeren. Als het Congres ze goedkeurt, wordt het budget van 485 miljoen dollar voor de Amerikaanse publieke omroepen geschrapt. Het gaat om radiostation NPR, tv-zender PBS en zo’n 1500 lokale zenders. Een deel van die stations kan zonder overheidsgeld niet blijven bestaan, vrezen ze.

Dat brengt Pino in de problemen: veel Amerikaanse kinderen kijken via deze zenders naar Sesamstraat. De afleveringen worden sinds 2015 gemaakt door betaalzender HBO, de publieke zenders mogen ze 9 maanden later gratis uitzenden. Vooral in armere gebieden, waar het moeilijker is om alternatieve geldschieters te vinden voor een publieke zender, is Sesamstraat straks mogelijk alleen nog tegen betaling te zien.

Verschil

Het zou ‘de rol van de publieke media in vroegschoolse educatie vernietigen’, reageerde voorzitter van de publieke omroep Patricia Harrison. Sesamstraat heeft volgens wetenschappers een even positieve impact op kinderen als voorschoolse educatie. Amerikaanse kinderen die naar Sesamstraat hadden gekeken, bleken later op school beter te presteren dan kinderen die geen toegang tot het programma hadden. Dat kan verschil maken, want zo’n 60 procent van de kinderen in de VS gaat niet naar een voorschoolse opvang.

Het Witte Huis vindt dat ‘een mijnwerker in West Virginia en een alleenstaande moeder in Detroit’ niet voor omroepen zouden hoeven betalen via belastingen, zo legde begrotingsdirecteur Mick Mulvaney de keuze uit. De maatregel is onderdeel van het begrotingsvoorstel dat Trump naar het Congres heeft gestuurd. Hij snijdt met name fors in het ministerie van Buitenlandse Zaken en het milieuagentschap. Naar het leger moest juist meer geld.

Bumperstickers

‘Begroten met bumperstickerslogans’, noemt begrotingsexpert David Wessel van instituut Brookings het.

,,Het geeft de president een applausgenerator voor zijn rallies: we sturen niet jullie belastinggeld niet langer naar de NPR.” Maar de overheidsschuld groeit verder, dankzij hoge kosten voor pensioenen en zorg door vergrijzing, waarschuwt hij.

De publieke omroep slokt nu slechts 0,0137 procent van de uitgaven van de overheid in Washington op.

Onder Amerikanen lijkt de bezuiniging bovendien niet populair: in een peiling van de Quinnipiac Universiteit noemt 70 procent van de ondervraagden het een ‘slecht idee’.