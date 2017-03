Ontvoerder (50) van leerlinge (15) zocht op internet naar ‘kindhuwelijk’

Schots parlement verscherpt vei­lig­heids­maat­re­ge­len

17:52 Na de aanslag bij het Britse parlement in Londen vandaag heeft de Schotse Tweede Kamer de veiligheidsmaatregelen verscherpt en de werkzaamheden onderbroken. Het debat over de vraag of de Schotse premier Nicola Sturgeon mag proberen weer een referendum over onafhankelijkheid te houden, is opgeschort.