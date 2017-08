Onze kleinkinderen kamperen straks in een Franse Death Valley

Uitgaande van hetzelfde principe hebben Franse wetenschappers middels computermodellen alvast een hittegolf in het jaar 2070 voor toekomstige vakantiegangers bestudeerd. Zij onderschrijven zeker niet de gedachte van de Amerikaanse Donald Trump dat het uiteindelijk allemaal niet zo'n vaart zal lopen. Dat zal het namelijk wel, vrezen de Franse wetenschappers in hun recent door het wetenschappelijke blad Environmental Research letters gepubliceerde studie. Het komt erop neer dat een hittegolf over vijftig jaar in Frankrijk tussen 6 en 13 graden heter zal zijn dan die beruchte van 2003. Toen werd 44 graden gemeten wat betekent dat het kwik in het zuiden straks dik over de vijftig zal gaan. Je kunt dan net zo goed gaan kamperen in Death Valley in de Verenigde Staten of in Sahara, aldus de wetenschappers. Ze verdeelden Frankrijk in zes zones. In Bretagne steeg de zomertemperatuur met bijna zeven graden, het zuidwesten van Frankrijk kreeg tien graden erbij.