Onzekerheid aan boord van abortusboot in haven Guatemala

Een deel van de zeskoppige bemanning is nog op het schip, dat op uitnodiging van lokale belangengroepen naar Guatemala zijn gekomen. ,,Ze mogen het schip niet af, en de medewerkers aan land mogen het schip niet op'', zegt een medewerker van Women on Waves, die vanuit Amsterdam in contact staat met haar collega's in het Zuid-Amerikaanse land.

,,De marine zou binnen enkele uren naar buiten komen met nieuws, maar voorlopig weten we nog niets'', aldus de medewerker. Volgens de Nederlandse organisatie zijn alle papieren in orde en is de inval vooral bedoeld om hun activiteiten te frustreren. ,,Daarvoor ontbreekt elke juridische grond'', aldus een woordvoerder.

In het katholieke Guatemala is abortus alleen toegestaan om het leven van de moeder te redden. Hierdoor vinden er volgens Women on Waves gemiddeld zo'n 65.000 illegale abortussen per jaar plaats. De werkwijze van de organisatie, die voorlichting en hulpverlening biedt bij vragen over abortus, is niet verboden. ,,Dat gebeurt namelijk in internationale wateren, en daar gelden de wetten van het land waar de boot vandaan komt: Nederland.''