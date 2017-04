Ooggetuige explosie Sint-Petersburg: Dit is een nachtmerrie, het is net oorlog

Bij de explosie in het metrostation van St. Petersburg zijn minstens tien doden gevallen. Er zijn tientallen gewonden. Een lokale radiozender sprak live met een getuige: ,,Dit is een nachtmerrie, het is net oorlog.''

Een lokale radiozender sprak met een ooggetuige die naar eigen zeggen geluk had, omdat hij net uit de metro was gestapt toen de explosie plaatsvond. ,,Er is paniek, mensen weten niet waar ze heen moeten. In het centrum zijn enorme files. Ik had geluk, ik kwam net de metro uit toen het gebeurde.''

,,Ik heb nog nooit zoiets gezien. Dit is een nachtmerrie, het is net oorlog'', vertelt de ooggetuige verder. ,,Ik heb geen idee hoeveel gewonden er zijn. In twee rijtuigen zitten veel mensen. Ik heb mensen met verbrande gezichten gezien. Wat voor soort bom dit was, is nog niet bekend. Ik weet alleen dat de meeste metrostations nu gesloten zijn. Mensen dolen door de stad. Niemand weet wat er precies aan de hand is.’'

Oorverdovend