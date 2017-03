Ook kopstukken de klos in Braziliaans corruptieschandaal

Op de lijst die Janot gistermiddag aan het Hooggerechtshof overhandigde staan onder meer de namen van oud-presidenten Lula en Dilma Rousseff, voormalige presidentskandidaten José Serra en Aecio Neves, de voorzitters van de Senaat en de Kamer van Afgevaardigden, parlementsleden, maar ook vijf ministers uit het kabinet van de huidige president Michel Temer. Hij volgde vorig jaar de wegens financiële malversaties afgezette Rousseff op.

De 83 kunnen volgens de grondwet alleen door het Hooggerechtshof worden onderzocht. Verder heeft Janot nog een verzoek ingediend om 210 andere politici te laten onderzoeken door lagere rechtbanken. Met de nieuwe stap in wat in Brazilië operatie Lava Jato (Wasstraat) is gaan heten, geeft Janot een belangrijk signaal af aan politici én het Braziliaanse volk: hoog of laag, niemand ontspringt de dans.

Grote bazen

In het begin werden vooral kruimeldieven, tussenpersonen en lagere politici vervolgd. Dat breidde zich later uit naar hoger geplaatste ondernemers en politici, in deze fase blijkt dat het Janot ernst is om ook de ‘grote bazen’ in de Braziliaanse politiek te vervolgen.

Zittend president Temer staat niet op de lijst, maar zijn rol wordt wel nader bekeken. Zo zou hij tijdens een diner met Marcelo Odebrecht, eigenaar/directeur van het bouwbedrijf Odebrecht dat een centrale rol speelt in de corruptieaffaire, hebben verzocht om een financiële donatie. Dat blijkt uit het uitgelekte verhoor van Odebrecht, die vorig jaar tot 19 jaar gevangenisstraf is veroordeeld vanwege zijn rol in het schandaal. Hij leidde een speciale afdeling van zijn bedrijf, uitsluitend gericht op het betalen van steekpenningen en smeergeld aan politici.

Maximale transparantie

De verklaring van Marcelo Odebrecht is een van de getuigenverklaringen van 77 hoge medewerkers en oud-medewerkers van het grootste bouwbedrijf van Zuid-Amerika. De schriftelijke weerslag van de in totaal 950 verhoren werd dinsdag, verpakt in 10 witte dozen en op speciale karretjes, door zeven medewerkers van Janot aan het Hooggerechtshof aangeboden. De Braziliaanse hoofdaanklager wil alle – nog geheime – documenten publiek maken, ‘vanwege maximale transparantie en om betrokkenheid van het Braziliaanse volk te bewerkstelligen’.