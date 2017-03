Opa steelt show van fitnessgoeroe

Het was het lot van fitnessgoeroe Travis Horn, die zijn kunstje vorige week op Instagram gooide. Hij maakte twee torens van negen dumbells hoog waarop hij zijn immense kracht liet zien. Zonder meer indrukwekkend, op social media ging het echter vooral over de figuur in de achtergrond. Daar gooide een bejaard ogende man doodleuk de ene vrije worp na de andere door de basketbalring.



Of de opa opzettelijk in het shot is opgenomen of dat het puur toeval is, is niet duidelijk, maar opmerkelijk zijn de beelden wel.