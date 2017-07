Opgepakte soldaat VS was al langer geradicaliseerd

De 34-jarige Amerikaanse militair die dit weekend werd opgepakt op verdenking van banden met de terreurgroep Islamitische Staat (IS) was volgens inlichtingendiensten al langer geradicaliseerd. Op zijn computer werden meer dan 140 filmpjes en zeker 600 foto's aangetroffen die verband houden met IS.

Ikaika Kang had trouw gezworen aan IS en zou hebben gezegd dat hij 'zoveel mogelijk mensen wilde vermoorden'. Zowel tegen zijn collega's als tegen undercoveragenten van de FBI sprak hij over IS. Hij werd daarom voorafgaand aan zijn arrestatie op Hawaï, waar hij gestationeerd was, al een jaar in de gaten gehouden.

De sergeant, werkzaam als luchtverkeersleider, zat sinds 2010 in het leger. In 2011 was hij gestationeerd in Irak en in 2013 in Afghanistan. In Irak zou hij Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) hebben opgelopen. Hij zou binnen het leger meerdere keren tot de orde zijn geroepen omdat hij medesoldaten had bedreigd.

Kang sympathiseerde met IS. Hij zag de groep in eerste instantie als kwaadaardig, maar zei recentelijk dat hij zijn mening daarover had bijgesteld nadat hij onderzoek had gedaan naar de motieven van IS. Hij wilde daarom naar IS-gebied reizen, om de volgens hem 'onderdrukte' groep te helpen.