Ophef over feministische parodie op BBC-interview

De vrouwelijke expert in het filmpje blijkt in tegenstelling tot Kelly een subliem multitasker te zijn. Naast het opvangen van haar binnengewandelde dochtertje verschoont ze een baby, braadt ze een kip en ontmantelt ze een bom terwijl ze met een strak gezicht doorgaat met het interview.



Het meest populaire commentaar op het filmpje is kritisch over de manier waarop mannen worden afgebeeld in de media. ,,Als het in de originele situatie om een vrouw ging en de parodie werd gemaakt met een man in de hoofdrol, zou iedereen roepen dat dit seksistisch was. Dit is gewoon een voorbeeld van hoe seksisme geaccepteerd is als het mannen in een kwaad daglicht stelt", aldus ene Christian Hooper. Anderen suggereren juist dat de video laat zien hoe moeilijk werkende vrouwen het hebben.