Opnieuw grote brand Londen; nu populaire markt getroffen

Moeder schrijft hart­ver­scheu­ren­de brieven aan 17 jaar geleden vermoord dochtertje

9 juli Ze zou dit jaar 25 zijn geworden, als ze in 2000 niet het pad had gekruist van de veroordeelde pedofiel Roy Whiting. Die lokte de Britse Sarah Payne (8) mee in zijn bestelwagen en vermoordde haar. De zaak en het daarop volgende proces hielden Groot-Brittannië wekenlang in hun greep. 17 jaar later gaat moeder Sara (48) nog altijd gebukt onder een schuldgevoel. Dat probeerde ze van zich af te schrijven in een reeks brieven aan haar dochtertje. Die brieven bundelde ze in een boek dat donderdag wordt gepubliceerd.