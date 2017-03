Opnieuw onderzoek naar Franse politicus wegens valse bijbaantjes

13-jarige Duitse ter­reur­ver­dach­te naar jeugd­hulp­in­rich­ting

17:20 Een inmiddels dertienjarige jongen die ervan verdacht wordt dat hij eind vorig jaar een aanslag wilde plegen op een kerstmarkt in het Duitse Ludwigshafen, wordt ondergebracht in een gesloten jeugdhulpinrichting. De rechter heeft dat vandaag besloten na overleg met zijn ouders. De verdachte is nog te jong voor strafrechtelijke vervolging.