Opnieuw onrust in Venezuela nadat oppositie weigert verkiezingen te erkennen

Oppositieleider Henrique Capriles weigert de uitslag van de verkiezingen in Venezuela te erkennen. Venezolanen konden door de verkiezingen, in het leven geroepen door de huidige president Nicolás Maduro, vertegenwoordigers kiezen voor het hervormen van de grondwet. Deze wijziging van de grondwet zou de positie van de president alleen maar versterken. Er is bij de oppositie daarom veel tegenstand omtrent de verkiezing van afgelopen zondag. Twee weken geleden werd door zo'n 8 miljoen Venezolanen tegen de veranderingen van Maduro gestemd, een verpletterend hoge opkomst. Dit referendum was door de oppositie georganiseerd