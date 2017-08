Oppositieleiders Venezuela opnieuw onder huisarrest

Voor hun arrestatie zaten Antonio Ledezma en López al in huisarrest. Ze werden dinsdag uit hun huis gehaald en naar de gevangenis overgebracht. Volgens het hooggerechtshof van het Zuid-Amerikaanse land wilden de politici vluchten. Ledezma mocht vrijdag de gevangenis verlaten. Ook hij mag zijn huis niet uit.



Maduro won vorige week een omstreden verkiezing voor de samenstelling van een grondwetgevende vergadering waardoor hij veel meer macht krijgt. López en Ledezma hebben zich daar net als andere opposanten fel tegen gekeerd. López kreeg in juli huisarrest nadat hij drie jaar in de gevangenis had gezeten voor zijn rol in anti-regeringsprotesten in 2014.