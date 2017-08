Opstand militairen Venezuela mislukt

De circa twintig personen die zondag in de Venezolaanse stad Valencia in opstand kwamen tegen de regering waren geen militairen, maar terroristen die zich in een uniform hadden gestoken. Dat heeft de Venezolaanse president Nicolás Maduro gezegd. De commandanten die uit het regeringsleger waren gestapt, probeerden onder leiding van een oud-kapitein in verzet te komen tegen de regering van Maduro. De opstand mislukte.

Maduro zei dat de daders van de mislukte opstand waren gefinancierd vanuit Miami en Colombia. De president liet weten dat twee opstandelingen zijn gedood en dat een andere aanvaller gewond is geraakt. Zeven opstandelingen zijn opgepakt. Wat er met de leider van de opstand is gebeurd is niet duidelijk.

Het verzet in Valencia werd geleid door Juan Caguaripano, een voormalige kapitein van de nationale garde. In een video riep hij zijn landgenoten op in opstand te komen tegen Maduro. ,,Dit is geen staatsgreep, maar een militaire actie om de constitutionele orde te herstellen. We eisen onmiddellijk de vorming van een overgangsregering. Het is een legitieme opstand, samen met het dappere volk van Venezuela. We kunnen de moordzuchtige tirannie van Maduro niet langer negeren.''

Strategische plekken

Enkele legerbronnen meldden volgens de Spaanse krant El País dat Caguaripano erin was geslaagd een klein deel van het regeringsleger te overtuigen zich tegen de regering te keren. De twintig commandanten hadden verschillende strategische plekken in de stad Valencia ingenomen. Op meerdere plekken waren schoten te horen. Volgens de regering was de opstand echter snel voorbij.