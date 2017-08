Opvangcentra Houston stromen vol tijdens storm Harvey

Indiase politieagent rent weg met gevonden bom en redt 400 kinderen

18:42 Een heldhaftige daad in India. In een dorpje in de staat Madhya Pradesh heeft een agent 400 kinderen gered door weg te rennen met een bom die gevonden was bij een school. De man sprintte een kilometer met het 10 kilo wegende explosief en gooide het in een goot.