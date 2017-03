Organisatoren Women's March roepen vrouwen op een dag vrij te nemen

Lek CIA 'Burger zal weinig merken van hacken smartphones en televisie'

7 maart De gewone burger in de straat zal weinig merken van de verregaande mogelijkheden van de CIA om smartphones en televisies te gebruiken als afluisterapparatuur. Dat is de stellige overtuiging van beveiligingsexpert Ronald Prins. IT-specialist Brenno de Winter is daar veel minder zeker van. Hij is er niet gerust op dat mensen niet worden afgeluisterd.