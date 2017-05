Oud-FBI directeur Comey kan volgende week al getuigen tegen Trump

'IS zette dader aanslag Berlijn onder druk'

21:27 De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in december is onder druk gezet door leden van Islamitische Staat (IS) om het bloedbad aan te richten. Dat meldden Duitse media woensdag op basis van informatie uit het onderzoek dat al enige tijd als afgesloten wordt beschouwd.