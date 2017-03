Oud-politicus in staat van beschuldiging voor hulp bij zelfmoord dj Fabo

VIDEO Beruchte rijstijl Grieken onder vuur na horrorcrash Athene

18:05 In Griekenland is een discussie losgebarsten over rijgedrag na het gruwelijke auto-ongeluk van maandag, op een snelweg ten noordwesten van Athene. Experts wijzen erop dat er in Griekenland in vergelijking met andere Europese landen veel verkeersslachtoffers vallen.