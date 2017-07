Ouders doodzieke baby Charlie akkoord met sterfplan in hospice

De ouders van de terminaal zieke Charlie Gard hebben er volgens de BBC mee ingestemd dat hun zoontje de laatste dagen van zijn leven slijt in een hospice. Connie Yates en Chris Gard wilden aanvankelijk dat hun bijna 1-jarige kind thuis zou sterven. De rechter oordeelde vandaag echter dat een hospice beter is.

Ook het ziekenhuis waar het jongetje wordt verpleegd achtte een hospice om praktische redenen een geschiktere plaats. De rechter gaf beide partijen tot donderdag 12.00 Engelse tijd gelegenheid tot overeenstemming te komen. De ouders van Charlie gaan er nu mee akkoord dat hij wordt overgebracht naar een hospice, maar ze willen graag nog een week met hem doorbrengen voordat hij overlijdt.

Het is de vraag of zij nog zolang de tijd krijgen. De artsen willen het jongetje onnodig lijden besparen en niet te lang wachten met hem van de beademing te halen. De naam van de levenseindekliniek mag van de rechter niet openbaar worden gemaakt. Ook het moment waarop Charlie wordt overgebracht blijft privé.

Rechtbank

De rechtbank in Groot-Brittannië stelde vandaag dat de doodzieke baby Charlie het beste naar een hospice kan worden gebracht om daar spoedig vredig te sterven. De ouders wilden hun kind, die nu nog in het ziekenhuis ligt, graag thuis hebben, maar thuis sterven is geen optie omdat specialistische apparatuur en begeleiding niet is geregeld. Ook in een hospice kan Charlie om die reden niet lang in leven worden gehouden. De ouders willen extra begeleiding regelen om langer bij hun kind te kunnen blijven.

De ouders kregen van de rechter tot donderdag 12.00 uur (13.00 Nederlandse tijd) de tijd om met de behandelende artsen een overeenkomst te bereiken over waar het kind mag sterven. Wanneer en op welk tijdstip dat gebeurt, is een besluit dat privé moet blijven, oordeelde de rechter.

De moeder van Charlie verliet de rechtszaal vroegtijdig in tranen.

Beademing

De advocaat van GOSH liet gisteren in de rechtszaal weten dat het graag aan het verzoek van de ouders had willen meewerken. Volgens de advocaat was dit echter niet mogelijk, omdat de kunstmatige beademing die hij nodig heeft alleen in het ziekenhuis mogelijk is. De advocaat zei ook dat de ouders een aanbod tot bemiddeling hadden afgewezen.

Charlie, geboren op 4 augustus 2016, lijdt aan mitochondriaal DNA depletie syndroom. Door zijn beperking kan Charlie nooit zelfstandig ademen en zijn zijn hersenen sinds zijn geboorte ernstig beschadigd. Charlie kan niet bewegen, horen, huilen en slikken. Zijn ouders zeggen een arts te hebben gevonden die het kind in zijn laatste dagen wil begeleiden waardoor hij niet in het ziekenhuis hoeft te sterven.

Behandeling