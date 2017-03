Ouders piloot Germanwings: Andreas niet schuldig aan crash

Vader Günter beweert bewijs te hebben dat 'de naam van zijn zoon zal zuiveren', meldt Bild . ,,Iedereen gelooft tot nu toe dat Andreas depressief was en vliegtuig liet crashen. Wij zijn overtuigd dat dit niet klopt.’’ Een toelichting geeft hij pas vrijdag om 10.40 uur tijdens een persconferentie. Precies het tijdstip dat twee jaar geleden vlucht 9525 van Germanwings in de Franse Alpen neerstortte. Volgens Duitse media heeft de familie contact met een luchtvaartjournalist die onderzoek doet naar giftige stoffen in cabines tijdens commerciële vluchten.

Cockpit

Andreas – die kampte met depressies - wilde zelfmoord plegen. Het vliegtuig was net onderweg van Barcelona naar Düsseldorf. Op een band is te horen dat de andere piloot Patrick Sondenheimer even naar het toilet gaat. Eenmaal terug, is de deur van de cockpit afgesloten. Hij wil dat Lubitz de cabine weer opent en begint te schreeuwen. De co-piloot – wiens ademhaling op band hoorbaar is - laat het vliegtuig vervolgens snel dalen en in de alpen storten. Dit blijkt onder meer uit gegevens van de zwarte doos.