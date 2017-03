Oudste vrouwelijke astronaut vestigt record met ruimtewandeling

Halverwege de wandeling doorbrak Whitson het huidige record van de totaal gelopen tijd in de ruimte door vrouwen. Het vorige record van vijftig uur en veertig minuten was in handen van voormalig ISS-bemanningslid Sunita Williams.



Whitson is al sinds november aan boord van ISS. In totaal heeft ze met haar drie tripjes ruim vijfhonderd dagen in de ruimte doorgebracht, wat ook meer is dan elke andere vrouw. De bedoeling is dat ze in juni terugkomt naar de aarde, al bestaat de kans dat ze drie maanden extra blijft. Dan is er namelijk een extra stoel vrij in een Russisch ruimteschip dat volgende maand vertrekt en in september terugkeert. Hier moet binnenkort een beslissing over worden gemaakt.