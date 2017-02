Paard op aanhangwagen in regen leidt tot verwarring

Levenslang voor Duitse straatracers na dodelijke crash

12:23 De Duitse straatracers Hamdi H. en Marvin N. zijn door de rechter in Berlijn tot levenslang veroordeeld na een dodelijke crash in februari 2016. Het duo scheurde met 170 kilometer per uur over de Kurfürstendamm in Berlijn toen de auto van H. een 69-jarige man schepte. Het is voor het eerst dat in Duitsland straatracers worden veroordeeld voor moord, weet Bild.