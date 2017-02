Pasgeboren baby verrast ouders met twee tandjes

Ella-Rose zag het levenslicht door middel van een keizersnede. Toen het meisje haar mondje opende om te huilen, reageerden de artsen verbaasd. Ze zagen twee tandjes zitten, terwijl de meeste baby's pas na zes maanden tanden krijgen. Het fenomeen wordt (con)natale tanden genoemd en komt voor bij 1 op de 2.000 baby's.



,,Vlak na de geboorte was ik nog wat suf van de morfine en andere pijnstillers", herinnert moeder Samantha Lines (29) uit de Britse stad Rugby zich. ,,Ineens zei een verloskundige dat mijn baby twee voortanden had. Het was een complete verrassing. Iedereen was maar aan het zeggen hoe bijzonder dat was. Maar ik had er geen idee van dat het hier om een uitzonderlijk fenomeen ging."



Toen Samantha bijgekomen was van de keizersnede besefte ze hoe uniek haar dochtertje is. De praktijk moet uitwijzen hoe de borstvoeding zal gaan.