Passagiers zien ontroerend afscheid van vrouw en gevallen soldaat

Huiszoeking in kantoor partij Le Pen

18:09 In het hoofdkwartier van de Franse partij Front National (FN) is vandaag huiszoeking gedaan. De nieuwszender Bmftv meldde dat de onderzoekers bewijzen zoeken in de zaak over de beschuldiging dat het Front zich ten onrechte liet betalen voor parlementaire medewerkers voor leden in het Europese Parlement (EP).